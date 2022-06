Quatre-vingts nouveaux Houyetois

Le cap des 5000 habitants franchi

Pour permettre aux personnes qui n’avaient pas encore fait connaissance avec la commune qui les héberge, un film et une présentation contenant mille et une informations ont été projetés. À l’issue de cette partie, les habitants qui le souhaitaient ont eu l’occasion de prendre la parole.

La commune de Houyet se fait petit à petit un beau nid. Dernièrement, elle a franchi la barre des 5000 habitants. Précise, la bourgmestre Hélène Lebrun a avancé le nombre de 5109 citoyens. "La commune est appelée à connaître une évolution dans les prochaines années " a-t-elle indiqué. On parle d’une croissance de 10 à 20% d’ici 2035. Signe que les choses bougent, le nombre de dossiers urbanistiques est en hausse.

Pour quelles raisons, des personnes optent-elles pour la commune de Houyet? Un élément a la cote: son caractère rural, la présence d’une activité agricole et touristique riche. La commune est aussi généreusement boisée. Avec ses 7 sites Natura 2000, 5 réserves naturelles et 21 sites de grands intérêts biologiques, Houyet a une belle carte environnementale à jouer et cela semble séduire les nouveaux habitants.Pour les guider les nouveaux dans leurs premiers pas, la Commune a produit différents documents. Elle joue également la carte du numérique pour informer la population.

Du côté des nouveaux venus, certains ont déjà pris leurs marques. Lors des questions, l’un d’eux a demandé des nouvelles du camping qui lui semblait inactif alors que la belle saison s’annonçait. Ceci a permis à la bourgmestre houyetoise Hélène Lebrun d’évoquer l’actualité. Le camping connaît une période de transition. Les responsables politiques sont en réflexion pour donner un nouvel essor à cette activité.