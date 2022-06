Gembloux souhaite étudier la piste d'un réseau de chaleur

"L’intention, c’est de voir si à partir de bâtiments existants, ou qui sortiront de terre prochainement, s’il est possible de créer un tel réseau" , explique Laurence Dooms (Écolo), échevine de l’Environnement. Cette étude porterait sur un périmètre comprenant le complexe sportif de l’Orneau, la nouvelle piscine qui situera en face, le futur hall des travaux sur l’ancien site des Meubles Socquet et de l’étendre, si possible, jusqu’aux nouveaux quartiers résidentiels qui prendront place derrière la gare." Avec un périmètre aussi élargi, le réseau reprendrait un ensemble de bâtiments ayant des besoins différents tout au long de la journée. Une condition nécessaire pour la création d’un réseau de chaleur. À voir si l’étude confirmera l’opportunité d’un tel périmètre. "Mais dans tous les cas, c’est le bon moment pour étudier la possibilité de se débarrasser d’un réseau de chauffage carboné." Au bénéfice de quelle source d’énergie? Là encore les analyses permettront de le dire.

À ce stade, la Ville prend les devants, mais a déjà sondé quelques promoteurs privés qui sont intéressés de voir quelles alternatives s’offrent à eux. " D’autres, qui n’ont pas été approchés, pourraient finalement se montrer intéressés , glisse Laurence Dooms. Mais clairement, on ne va pas les empêcher de construire, mais nous pourrions leur demander de prévoir les raccordements nécessaires pour un futur branchement, s’il s’avère que c’est une bonne solution…"

Les autorités gembloutoises espèrent disposer des résultats de l’enquête dans les 6 à 9 mois prochains. De cette manière, le recours à un réseau de chaleur pourrait être intégré dans les marchés de la future piscine et du futur hall des travaux.