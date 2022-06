À l’arrivée des policiers de la zone Entre-Sambre-et-Meuse, les deux protagonistes ont embarqué ensemble dans un véhicule et ont pris la fuite.

Les agents ont alors dressé des barrages pour intercepter les fuyards. Ils ont fait mine de foncer sur l’un des véhicules de police avant de contourner l’obstacle.

Plus loin, le conducteur a quitté la voiture et s’est enfui à pied. Son comparse a alors pris le volant et a, à son tour, défié les barrages.

Quelques minutes plus tard, les deux hommes, respectivement nés en 1988 et en 1989, ont finalement été interpellés.

"Ils sont bien connus de nos services , indique le parquet. Ils devront répondre de rébellion armée. Pour l’instant, une demande de mandat d’arrêt a été adressée au juge d’instruction."