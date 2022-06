Feu et féeries sur la Sambre à Namur

Membre du collectif Les Fous Flottants, Pierre D’Haenens, qui gère aussi la société spécialisée en pyrotechnie Showflamme, avait imaginé un spectacle de feu aquatique avec trois péniches à Mons en 2015.

"Puis, en 2017, on m’avait demandé de créer un événement sur l’eau à Namur. Depuis, Les Fous Flottants organisent donc une parade flottante sur la Sambre début juillet, entre l’écluse de Salzinnes et la Confluence. Mais c’est la première fois que nous le faisons comme spectacleen tant que tel" , explique Pierre D’Haenens.

Celui-ci a un fil conducteur qui n’est autre que l’histoire du personnage de Mû. En se baladant sur l’eau, il rencontre une série d’émotions comme la tristesse, le doute, l’espoir ou la colère, qui sont personnifiées par une série d’embarcations. "La Ville de Namur se prête parfaitement à ce genre d’activité. Mais cela a aussi ses difficultés: l’eau est toujours plus basse que le public et il faut que ça soit à la fois suffisamment sécurisé et visible pour la jauge de 2500 personnes qui, pour nous, serait idéale, poursuit Pierre D’Haenens. La Sambre propose un bel espace scénique qui permettra d’avoir des éléments flottants allant de la simple barque d’1,50 mètre à la plus grande qui fait environ 11 mètres d’envergure."

Le show aura lieu précisément entre le Pont du Musée et le téléphérique, à 22h30. Pour l’admirer, le public pourra s’installer au quai des Joghiers et rue Bord de l’Eau. Ce spectacle est gratuit pour le moment mais il pourrait par la suite se pérenniser et devenir payant.

Pas de besoin de réservation préalable. Infos: info@showflamme.be.