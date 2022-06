Andenne: il fournit 50 grammes de cannabis à son frère, emprisonné pour meurtre

Sur le banc: deux prévenus de 30 et 36 ans. L’un comparaît libre; l’autre purge une condamnation de 20 ans pour meurtre. Le premier est poursuivi pour avoir passé 50 grammes de résine à son frère au parloir de la prison d’Andenne et pour détention d’un chargeur FN dans la console centrale de sa voiture. Le second doit répondre de détention de drogue. Ils risquent respectivement un an (avec sursis) et trois mois de prison.