A l’arrivée des pompiers de Ciney, la toiture du garage Auto Carto, qui travaille notamment dans la reprogrammation de moteurs, était en partie en feu. A l’intérieur, disait-on, des véhicules brûlaient et du matériel technique également. Sur place, les pompiers de Ciney ont déployé pas mal de matériel, aidés qu’ils étaient par leurs collègues de Dinant et Yvoir. Une vingtaine d’hommes ont arrosé plus de 30 m³ d’eau. A 4h ce jeudi, le sinistre était éteint mais il y avait de gros dégâts.