Havelange: les Arsouilles dans leurs nouveaux murs

Au début du printemps 2021, les Arsouilles, le service d’accueillantes d’enfants conventionnées, agréé et subsidié par l’ONE, apprenaient la fin des activités scolaires sur le site dit de Symphorine. Cela impliquait pour ce service de co-accueil la perspective de ne plus bénéficier des locaux sur place. Au début de l’hiver, après le refus du collège communal de souscrire aux conditions financières fixées par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) pour l’acquisition du site, Wallonie-Bruxelles Enseignement a confirmé aux Arsouilles qu’ils devaient quitter les lieux. Le co-accueil était jusqu’en février installé sur le site de Symphorine via un bail le liant à l’Athénée royal du Condroz. Mais heureusement la Commune a trouvé une solution rapide dans un bâtiment lui appartenant à la rue du Vieux Tribunal.