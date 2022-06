Namur: près de la gare, un coin d'Afrique en froid avec la loi

Elle doit répondre d’absence de déclaration Dimona et de mise en chômage temporaire d’un employé alors que le commerce était ouvert. L’avocate de la gérante et celle de la société plaident l’acquittement.

Interrogée, la gérante explique que, malgré l’autorisation d’ouvrir accordée aux commerces alimentaires, elle a dû fermer ses portes. " Les clients ne venaient plus", confie-t-elle. Et s’il y avait des personnes dans son magasin, c’était juste pour vérifier l’état des congélateurs et voir s’il n’y avait pas de casse. À cela s’ajoute, à l’étage du commerce, un local dédié à une ASBL qui œuvre à l’intégration des migrants. Ce qui expliquerait la présence de personnes à des horaires variables.

Une situation mise au jour à la suite de déclarations de voisins, mais aussi d’observations des inspecteurs. C’est ainsi qu’on aurait constaté que la période d’engagement de la personne salariée ne correspond pas à ses mois de travail effectifs.

À cela, s’ajoute sa mise au chômage temporaire injustifiée dans un commerce essentiel. Enfin, deux personnes présentes dans le magasin ne se trouvaient pas dans le listing du personnel.

Amendes avec sursis

Une transaction de 2295 € a été proposée mais n’a pas connu de suite. L’auditeur Jérôme Deumer requiert 24000€ avec sursis pour les 9/10een ce qui concerne la société et 9600 € avec sursis total pour l’absence de Dimona de deux personnes.

Du côté de la défense de la gérante, assurée par MeClosson, on tient à signaler que les deux personnes présentes "sans contrat" sont la fille adoptive et le neveu de la prévenue. Ceux-ci venaient juste voir si tout allait bien. L’ASBL poursuivait bien ses activités mais pas le magasin. À l’exception d’une ouverture de deux heures quand des clients se présentaient. L’acquittement est sollicité.

Idem pour le conseil de la société qui explique le contexte compliqué d’un commerce qui accuse un déficit de plus 11700 €. La fin des travaux dans le quartier de la gare et l’arrivée de nouveaux habitants sont attendues par la gérante. "Je garde espoir pour demain," conclut-elle. Jugement le 28 septembre.