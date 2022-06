Le piétonnier élargi de Namur sous la loupe des aînés

Des voitures et des bus exclus du centre: ce n’est pas réellement une nouveauté pour Namur. " Si on consulte le calendrier, les manifestations, les jours de marché, cela constitue déjà deux mois sur l’année," souligne l’échevine. Dire que le Namurois sera perdu avec cette modification, même de taille, serait exagéré. Néanmoins, il reste contrarié sur quasi les mêmes sujets, qu’il soit aîné ou non. On parle viabilité du commerce et sécurité, notamment rue Godefroid.

Sécurité qui, espère-t-on, devrait être améliorée par les aménagements (végétalisation, jalons) et plus prosaïquement par la pose de caméras (on parle au total de 400) et d’une amélioration de l’éclairage. Quant aux commerces, d’aucuns pointent le manque d’attractivité de Namur. Situation due, selon Stéphanie Scailquin, "à l’incertitude liée au pôle multifonctionnel (Ndlr: le parc Léopol d)". Sur ce point, on semble désormais fixé.

Peu d’aînés dans les bus selon les TEC

Reste cette éviction du bus au centre-ville. De son côté, le TEC a fait une étude à usage interne sur la fréquentation de ses véhicules au centre-ville. Etude réalisée en 2019, avant la période Covid. " Sur 2000 montées journalières calculées sur base des pointages, 160 concernent des aînés. Ce ne serait donc pas les principaux utilisateurs."

Pour rappel, ce sont donc des navettes qui assureront, gratuitement et à intervalle régulier, les dessertes dans le piétonnier. Ce ne sera pas nécessairement le TEC qui effectuera ce volet. "La Ville va donc solliciter d’autres opérateurs privés ". Par contre, le TEC assurera toujours le lien entre les deux grands pôles: gare et Confluence, avec une redistribution des arrêts.

Si la concrétisation d’un piétonnier élargi est bel et bien décidée, la Ville se dit toujours disposée à la discussion et aux adaptations. En témoigne le nombre de réunions (déjà) consacrées au sujet.