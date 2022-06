La Maison Hastiéroise enfin inaugurée

Aux côtés du bourgmestre, on reconnaissait le député provincial Richard Fournaux et de nombreux Hastiérois, curieux de visiter l’intérieur de la Maison. Les plus curieux ou les plus concernés l’avaient visitée alors qu’elle était encore en travaux, il y a quelques mois.

Pour le centre culturel et les associations

Que contient-elle? Au rez-de-chaussée, une grande salle polyvalente, avec scène, coulisses, etc. Et, surtout, des gradins rétractables. On trouve aussi une cafétéria et quelques locaux, à l’étage. Une partie de la Maison pour le centre culturel, l’autre partie pour les associations. Mme Morelle, présidente du centre culturel d’Hastière (CCH) n’a pu cacher sa joie de voir, enfin, ce nouvel outil, confié à la gestion du CCH.

À son tour, François Frumont, le directeur du CCH, a eu un mot de remerciement pour les édiles: "L’engagement et l’intérêt que vous avez portés à cet ambitieux projet nous permettent de pouvoir afficher avec fierté la pleine réussite de ce qui n’était qu’une aspiration". Il poursuivit en disant que le futur gestionnaire (le CCH) doit être au service des citoyens " pour développer et organiser des activités qui permettront à tous nos adhérents ou sympathisants de trouver les réponses à leurs demandes. C’est au travers des différentes associations que les habitants de notre commune viennent se ressourcer, trouver le plaisir de l’échange et oublier les soucis d’un quotidien quelquefois pesant. D’autant qu’Hastière compte 80 associations et que chacune mérite la même attention".

Un problème: le parking. À cette question, le bourgmestre répond: oui, c’est vrai mais il y a un petit parking ici et un plus grand, place Binet et un autre encore plus grand, sur la plaine Récréar.