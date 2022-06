Gembloux: des proxénètes et un lover boy condamnés

Dans le dossier qui nous occupe, entre 2017 et 2019, une adolescente de 17 ans va tomber dans le panneau, ainsi que sept autres victimes âgées de 18 à 22 ans.

Arrivées à Bruxelles et à Gembloux, pas de restau, pas de salon de thé. Elles sont jetées dans la prostitution. Dans chacun de ces deux points de chute, elles "reçoivent" un abri miteux. Tout est organisé comme du papier à musique: 12 heures de prestation en vitrine et 12 heures de repos. Tant à domicile que dans leurs carrées, elles sont surveillées par des costauds.

L’organisation criminelle est chapeautée par deux chefs. Ceux-ci s’entendent à merveille avec le lover boy qui gagne des cents et des mille. Les chauffeurs des prestigieuses Mercedes qui leur sont dévoués ont également un très beau salaire, en cash forcément.

Ce château qui n’est pas fait de cartes mais bien d’un ciment qui résiste à toutes les tempêtes, judiciaires notamment, cette organisation criminelle va pourtant tomber principalement à cause du calvaire infligé aux hôtesses.

À Bruxelles, lors d’un contrôle de pure forme, un policier va recueillir une déclaration lourde de conséquences de la part d’une fille qui n’en peut plus et crache son venin sur ses patrons. Elle veut être prise en charge par la brigade mondaine et bénéficier d’une protection rapprochée, précisant que deux des chauffeurs possèdent des armes à feu. Le flic ne prend son métier par-dessus la jambe: il fait immédiatement appel à une patrouille de renfort et la plaignante sera mise en sécurité.

Une équipe d’enquêteurs est mise sur pied et la jeune femme porte plainte auprès d’un juge d’instruction. Les descentes vont alors pleuvoir aux domiciles de rêve des patrons, chez le lover boy et chez les quatre chauffeurs. Les prostituées sont libérées à Gembloux et à Bruxelles. Ces victimes parlent, notamment la mineure qui a beaucoup de choses à dire. Elle a été enfermée pendant un an à Gembloux. Le dossier est rapidement bouclé.

Mercredi, la cour d’appel de Bruxelles a affiché l’ardoise: les deux patrons sont condamnés à 8 ans ferme chacun. Comme circonstances aggravantes, les juges ont retenu la situation de récidive spécifique pour le duo, la lâcheté et le mépris qu’ils ont affichés vis-à-vis du genre humain et l’exploitation de la prostitution d’une mineure. Le lover boy en a pris pour 6 ans secs. Non seulement il a violé la mineure mais il était un levier essentiel de la bande. Les quatre chauffeurs bénéficient de peines de travail.