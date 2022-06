Coups de couteau mortels à Moustier-sur-Sambre: une reconstitution en cours

Inculpé, l’auteur présumé, inculpé de meurtre, était hébergé à deux pas du logement de la victime. Amis, ils ont passé la soirée à boire plus que de raison avant que la situation ne dérape pour une raison indéterminée.

Un suspect

Outre l’auteur, qui a expliqué qu’il s’était réveillé avec le couteau dans les mains sans donner plus d’explications, un autre individu a participé à la reconstitution. Il est considéré comme suspect et est un ami de la victime, Steve Berger. Il a expliqué, par le biais de son avocat, MeWery, qu’il n’a pas assisté à la scène et était rentré chez lui après avoir bu.

Une dernière partie de la reconstitution est attendue mercredi, toujours, avec une confrontation entre le suspect et l’auteur présumé des faits. J.No.