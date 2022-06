Corine Mullensdémissionnée: le scénario du putsch au MR

La communication officielle évoquait des "raisons personnelles" présentant cette décision comme un choix de l’intéressée.En contactant Mme Mullens lundi soir, qui ne consentait que quelques mots et réclamait le temps de la réflexion avant de s’exprimer, on a bien senti que les choses, telles qu’exposées en quelques lignes envoyées aux rédactions, ne correspondaient pas vraiment à la réalité.

La désormais ex-bourgmestre faisant fonction, puisque son remplaçant Julien Defaux a déjà été désigné comme remplaçant par le bourgmestre en titre mais empêché, nous a tout de même lâché à chaud: "J’ai pris acte de la décision de Pierre-Yves Dermagne." Elle n’a donc pas décidé de son propre chef de quitter le mayorat de la cité des Roches.

En délégation, dimanche

Virée par Dermagne?Formellement, oui, puisque c’est lui qui désigne celle ou celui qui le remplace à Rochefort, tandis que lui siège désormais au sein de l’exécutif fédéral. Mais selon nos informations, c’est bien plus compliqué que cela. Il apparaît que Corine Mullens a été victime d’une espèce de putsch au sein de la branche libérale de la majorité, dont elle fait partie. Toujours selon nos informations, une série d’élus MR de Rochefort sont allés trouver Pierre-Yves Dermagne dimanche, expliquant qu’ils n’en pouvaient plus de leur collègue mayoresse, certains menaçant même de siéger comme indépendants si une solution radicale n’était pas trouvée. Face à ce "pressing" libéral, le bourgmestre empêché socialiste a tranché dans le vif.

Ce séisme politique local est-il étonnant? Pas tant que ça. Les tensions entre des mandataires MR, jusqu’au collège communal, ne sont pas récentes. Les reproches portant sur la gestion en solo des dossiers par la désormais ancienne bourgmestre faisant fonction et les différences de vues entre elle et les autres sur certains sujets. Une réunion interne au MR, il y a quelques semaines, a par ailleurs été "chaude", notamment entre François Bellot et Corine Mullens.

Pas question de quitter le collège

Voilà comment les tensions au sein même des Bleus rochefortois ont mené à l’éviction de celle dont les siens ne voulaient plus.Et voilà comment l’échevin Joël Defaux a été désigné en tant que bourgmestre faisant fonction.

Fin de l’histoire? Corine Mullens nous signifiait lundi soir sa volonté rester au sein du collège communal, en tant qu’échevine. Des discussions seraient en cours sur ce thème. Elles risquent de ne pas être simples. On le lira par ailleurs, la "démissionnée" le martèle, elle ne démissionnera pas de l’exécutif.