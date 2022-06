Atelier peinture durant l’été

Au programme des matinées: "Carnet nature" du Bois sous les Granges aux coloris saisonniers, croquis et déclinaison de matière à l’aquarelle (laine, mousse, eau, écorce, pierre, etc). Les après-midi seront consacrées à la réalisation d’une peinture à l’acrylique en reprenant les différents sujets saisis sur le vif durant la matinée et en y intégrant un visage, un personnage, un regard, un animal. Les participants sont invités à emporter leur matériel avec eux. Le prix du stage est fixé à 280 euros. La date limite pour les inscriptions est fixée au 15 juillet pour le stage de juillet et au 5 août pour celui du mois d’août.

Habitant Herbeumont, Nathalie Catteddu a toujours aimé dessiner. Diplômée de l’Académie des Beaux-Arts en 1991, elle sera victime d’une rupture d’anévrisme dix ans plus tard. Cela bouleversera toute son existence et l’incitera à poser un regard neuf sur la vie et les gens. Après sa convalescence, elle décidera de suivre une formation en soins palliatifs puis en art thérapie. En 2013, elle lancera son activité complémentaire "L’Éclat", un atelier de dessin et de peinture et animera des stages d’astro peinture pour enfants à l’observatoire Centre Ardenne de Grafpontaine. Aujourd’hui, elle enseigne les bases du dessin et de la peinture pour les jeunes et les adultes à la papeterie des Ardennes de Bouillon. C’est l’être humain qui guide essentiellement sa démarche artistique. Sa préférence va maintenant aux ambiances intimistes, avec le nu ou le portrait, avec l’envie d’aller chercher une part d’âme chez le modèle. Derrière ses peintures et son travail se cachent des histoires riches de sentiments et d’émotions souvent très personnels.

Réservations: Nathalie Catteddu 0494 40 90 68 – 061 50 28 58 ou nathalie.catteddu@gmail.com.

https://www.facebook.com/nathalie.catteddu.artiste.peintre

https://www.facebook.com/nathalie.catteddu.l.eclat.