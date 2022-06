Andenne: une saisie de 77 lapins maltraités

Selon Animaux en Péril, les 77 lapins étaient enfermés dans des conditions "dignes du siècle dernier" ; parfois jusqu’à 10 individus par clapier, certains dans le noir complet, d’autres peinant à relever la tête qui heurtait le plafond des cages dont le sol était devenu une butte compacte de déjections. "Il leur restait à peine la moitié de leur geôle pour bouger."

«Au bord de l’asphyxie»

Voici le témoignage intégral de Sophie Locatelli, vice-présidente d’Animaux en Péril et présidente du Rêve d’Aby: "Malgré la chaleur extérieure étouffante, aucun n’avait à boire ou à manger, et à l’ouverture des clapiers, les soigneurs des refuges ont senti s’échapper une masse d’air chaud suffocante: cela ne fait aucun doute, les lapins étaient au bord de l’asphyxie.

Leur lieu de vie, tenant plus de boîtes en bois qu’autre chose, était rongé de toutes parts, témoignant du mal être des animaux forcés de vivre dans quelques dizaines de centimètres carrés. Le sol des cages n’était plus qu’urine et déjections et les lapins baignaient tous dans une boue nauséabonde. Des femelles ont dû mettre bas dans ces conditions indignes.

Certaines de ces boîtes immondes étaient inaccessibles: les équipes intervenantes ont dû déplacer des objets lourds englués depuis longtemps dans la crasse des lieux pour pouvoir libérer les lapins détenus dans une série de clapiers du fond du bâtiment, démontrant ainsi que ces animaux ne recevaient purement et simplement rien pour survivre.

Les animaux appartiennent à deux exploitants: l’un est agriculteur, l’autre est vétérinaire. De nombreux produits à usage vétérinaire étaient dispersés au milieu des déchets du hangar à l’arrivée des équipes professionnelles des refuges.

Les propriétaires des animaux se sont d’emblée montrés très agressifs vis-à-vis des intervenants et ont menacé d’abattre immédiatement la totalité des animaux. Les forces de police ont dû intervenir pour les maintenir à distance et permettre ainsi aux équipes des refuges de libérer les lapins."

La gale et le ventre gonflé de parasites

Sophie Locatelli poursuit: "Selon les vétérinaires des refuges qui ont pu ausculter les rescapés, le constat est affligeant: tous les lapins sont atteints par la gale, beaucoup souffrent de diarrhée et de parasites internes. Même les mâles, pour lesquels on ne peut pas suspecter de grossesse, ont le ventre gonflé de parasites. Certains présentent des griffes très longues, caractéristiques d’une vie d’enfermement sur sol meuble.

De nombreux lapins sont blessés voire mutilés à cause de la promiscuité et de la disette provoquant l’agressivité des moins mal en point. Certains lapins ont des morceaux d’oreille ou de phalange sectionnés, ont été attaqués aux yeux, présentent des abcès, des tumeurs, et autres blessures ouvertes, bien entendu infectées vu le contexte gravement insalubre.

Un tout petit lapin n’a plus d’oreilles et a été attaqué jusqu’au crâne! Il a bien entendu été pris en charge immédiatement par une vétérinaire spécialisée qui le soigne intensivement, mais son pronostic vital est lourdement engagé."

Également des poulets de chair

Les associations ont aussi pris en charge six poulets de chair, enfermés entre des palettes de bois. Là aussi, la responsable du Rêve d’Aby parle de sauvetage. "Ils étaient engraissés pour être abattus et consommés. Étant donné que ces animaux ont subi une lourde sélection génétique pour grossir extrêmement vite, plus vite que ce que leurs os et tendons ne peuvent supporter, les refuges sont assez pessimistes concernant leurs chances de survie. Il est néanmoins certain qu’ils ne mourront pas de mort violente et que les soigneurs professionnels et bénévoles des refuges feront tout leur possible pour leur offrir une vie digne des êtres sensibles qu’ils sont."

Les animaux saisis ont été répartis dans différents refuges: Animaux en Péril, le Rêve d’Aby, Help Animals, Equi’Chance, Silence Animal, La Vallée des Animaux, Au Bonheur Animal et The Lucky Stars. Des vétérinaires sont intervenus et ont pris en charge les cas les plus urgents. Vu la gravité de la situation, les refuges ont peu de doutes sur le fait que les animaux leur seront confiés définitivement et pourront à terme après avoir été soignés.

En ce qui concerne la destination finale des animaux, la décision revient toutefois à la ministre Céline Tellier qui a deux mois pour confirmer que les animaux seront confiés aux associations qui les ont pris en charge.

Procès-verbal pour infraction au Code wallon du bien-être animal

Toujours selon Sophie Locatelli, des agents de l’environnement étaient également présents pour constater des infractions liées à l’exploitation.

L’Unité du bien-être animal a dressé un procès-verbal pour infraction au code wallon du bien-être animal. Les propriétaires s’exposent à des poursuites au pénal ou administrativement. Si le parquet décide de prendre la main dans cette affaire, il pourra renvoyer les propriétaires devant le tribunal correctionnel. Ceux-ci risquent de 8 jours à 3 ans de prison et/ou une amende pouvant s’élever à 1 million€. Si le parquet ne poursuit pas, la main reviendra alors au fonctionnaire sanctionnateur qui pourra infliger une amende pouvant aller jusqu’à 100000€, mais également un retrait de permis de détention d’animaux.