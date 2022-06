Andenne: dix ans de succès pour Bibliotheca Andana, la banque de données des archives locales

Une aventure hors du commun

- La page d'accueil de Bibliotheca Andana ©EdA

Yves Sorée a été échevin de la culture jusqu’en 2012. En 2008, lors de sa 3ème législature, il fêtait ses 50 ans. Un cap important dans la vie d’un homme. Pour marquer le coup, il avait rassemblé toutes les personnes qui ont compté pour lui au cours de ce demi-siècle. Pour chacune d’entre elles, il avait crée une rétrospective avec documents et photos. Un travail qui lui avait pris un an mais qui avait connu un vif succès lors de la fête réunissant près de 200 invités.

Cette expérience, qui a passionné Yves Sorée, lui a soufflé l’idée de créer une mémoire virtuelle d’Andenne.

Ainsi, ce passionné de livres a mis 3 ans pour scanner, numériser une série impressionnante de documents et photos souvent issues de collections privées. Avec la complicité de Marc Magnier, infographiste et responsable du site internet de la Ville d’Andenne, Bibliotheca Andana a été officiellement mis en ligne le 28 mars 2012.

Andenne reste la première ville à avoir développé un site internet d’une telle envergure et qui rencontre un succès incontestable comme l’attestent les chiffres de fréquentation: plus de 170000 visiteurs différents et plus de 3650000 pages vues en 10 ans!

En 2013, la Ville d’Andenne a engagé l’ancien échevin comme archiviste et responsable du projet Bibliotheca Andana. À sa retraite en 2021, Yves Sorée a été désigné comme conservateur des archives pour lui permettre de poursuivre l’aventure.

En 2018, la Ville a aussi engagé un archiviste, Nicolas Godet, qui collabore étroitement avec Yves Sorée.

Mises à l’honneur

La salle des fêtes de l’Hôtel de Ville était bien remplie, ce 16 juin, pour célébrer les dix ans de cet outil. Yves Sorée, radieux, a rappelé sa démarche, une véritable passion, qui occupe bien ses journées. L’ancien échevin a tenu à mettre en avant les collaborateurs ou partenaires qui ont participé ou participent encore à l’aventure Bibliotheca Andana.Citant les fidèles bénévoles qui ne comptent pas leurs heures: Jean-François Gillard, Patrick Servais et Michel Moussoux, l’équipe de l’Espace Muséal d’Andenne qui collabore depuis l’origine du projet, actuellement la directrice Mélanie Cornélis, la conservatrice adjointe Céline Hermans et l’archéologue Carol Hardy. A noter également des collaborations avec la Sonuma qui a permis la numérisation des documents filmés recueillis par Yves Sorée et le Mundaneum pour la numérisation d’exemplaires de journaux inédits datant pour la plupart du 19esiècle.

Avant le découpage du gâteau par le papa de Bibliotheca Andana, Benjamin Costantini, qui lui a succédé comme échevin de la culture, et le bourgmestre, Claude Eerdekens, ont salué l’énorme travail réalisé qui, au-delà de la mémoire d’Andenne, est également indispensable à la politique communale grâce aux archives soigneusement classées.

D’ailleurs, Emmanuel Bodart, chef de service des Archives de l’État à Namur est venu exprimer tout le bien qu’il pensait du travail fourni par Yves Sorée.