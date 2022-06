Accident à Hastière: le conducteur emmené en clinique

Mardi matin vers 5h30, une voiture qui roulait rue de France à Hermeton a fait une embardée digne du cinéma. Le conducteur était seul à bord et il s’en sort bien: rien que des blessures légères. Il a été transféré en clinique après avoir reçu des soins de l’équipe médicale du SMUR de Dinant. Sur les lieux, on notait la présence d’hommes des postes de Dinant et Beauraing emmenés par le lieutenant LIétart. La zone Dinaphi avait déployé des autopompes et du matériel de balisage.