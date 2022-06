Tronçonneuse, laisse et club de golf

Tout ce petit monde va ainsi se retrouver vers 22 h, aux abords du nightshop de Bierwart. "Moi, je venais pour le dialogue.Je n’ai pas eu le temps de réagir, c’était un piège", souffle encore David.

L’un des frères impliqués dans la bagarre aurait déclaré: "On règle ses comptes et puis on est à nouveau copains." Ce qui fait dire à MeGruslin qu’il s’agit d’une "altercation à l’amiable".

Après une course-poursuite en camionnette, on en vient aux mains.

"Mon client a sorti un pistolet à billes pour les faire reculer", intervient l’avocate d’Anthony.C’est à ce moment-là que Jordan, dans la bande rivale a sorti la tronçonneuse. "C’est son outil de travail, il l’a toujours dans la camionnette.Et il n’est pas du genre à découper quelqu’un en deux", assure son avocat. "En plus, je savais que ma tronçonneuse ne prendrait pas…" Anthony s’est alors saisi d’un club de golf qu’il a balancé en direction de ses adversaires.

Lacéré avec la laisse du chien

Gary sera le protagoniste le plus sérieusement blessé dans cette violente aventure.Quand la police intervient, il a le visage en sang. "Il expliquera aux agents qu’il s’est cassé la figure dans les escaliers", relate MeBernès, son avocat.On n’a visiblement pas trop envie de balancer dans ce milieu. En réalité, Gary s’est ramassé…un coup de laisse.En cours de rixe, Quentin a en effet lancé son chien dans la bagarre.Mais l’animal s’est montré bien plus sage et pacifique que les hommes.Sa laisse a par contre servi de fouet. Boris Goffaux, pour l’accusation, rappellera aussi les pedigrees judiciaires de chacun avant de requérir des peines de prison qui vont de douze mois à deux ans. Du côté de la défense, on sollicite des peines de travail et on espère une certaine clémence du tribunal. Voilà qui trancherait avec l’ambiance furieuse qui régnait dans le rond-point de Bierwart, cette fin de soirée de mars 2020.