Namur : un quatrième convoi de dons est parti à l’est de l’Ukraine, au plus près de la zone de conflit (vidéo)

Les bénévoles n’ont pas ménagé leurs efforts mardi. ©ÉdA

Le collectif a pu compter sur ses fidèles bénévoles, qui ont empaqueté et étiqueté les colis, et Leonid, un camionneur ukrainien chevronné de 63 ans. "Jusque-là, les trois semi-remorques (soit plus de 100 tonnes de dons) allaient jusqu’à Loutsk puis les dons étaient acheminés dans différentes villes grâce à un réseau de professionnels et bénévoles ukrainiens. Leonid ira cette fois un peu plus loin, à Volotchysk. Là, un autre transporteur prendra le relais jusqu’à Zaporijia, explique Vladimir Kibardin, Belgo-Ukrainien à l’origine de l’ASBL. En tout, c’est un périple d’environ 3000 km. La cargaison sera offerte à un hôpital privé qui soigne des soldats et des civils. Sur place, tout est géré par la fondation Saint-Mikolaia, créée par l’hôpital.Zaporijia, c’est un vrai entonnoir où arrivent des militaires et civils blessés de villes sinistrées comme Marioupol."

Il a fallu prévoir assez de carburant pour Leonid car les pompes à essence connaissent des pénuries. "On a aussi dû remplir des papiers afin d’avoir un numéro spécial indiquant qu’il s’agit d’un transport d’aide humanitaire pour éviter de devoir faire la file à la frontière" , précise-t-il.

Le semi-remorque devrait arriver lundi à sa destination finale. ©ÉdA

Vladimir réitère son appel aux bonnes âmes pour apporter de nouveaux dons ou donner un peu de leur temps au dépôt de l’ASBL, route de Gembloux, à Saint-Servais. "Les dons baissent car on parle moins de la guerre et avec l’approche des vacances d’été, les gens y pensent moins aussi, dit-il. On a toujours besoin de médicaments, de matériel médical, de produits d’hygiène, pour bébés, et de vivres. Il y a toujours autant de blessés. Ceux-ci arrivent par milliers en train depuis l’est pour être soignés. Les hôpitaux de l’ouest sont aussi réquisitionnés et les interventions ou consultations moins urgentes y sont annulées ou postposées."

L’ASBL fait aussi appel aux dons financiers (petits ou grands) et prépare des dossiers pour espérer peut-être obtenir des subsides des pouvoirs publics. Ce quatrièmeconvoi solidaire parti mardi à la mi-journée, sous les regards émus des bénévoles, devrait arriver lundi à sa destination finale.