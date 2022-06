Namur: Les Solidarités dévoilent leurs nouveautés

"Quand on a créé cet événement en 2013, on l’a voulu incubateur de solidarités et ça continue aujourd’hui.", indique Jean-Pascal Labille, le président.

À nouveau, les organisateurs proposent une programmation qui se veut "éclectique, populaire, familiale et engagée" qui se déclinera en cinq dimensions: les concerts bien sûr (avec entre autres Grand Corps Malade, Christophe Maé, Benjamin Biolay, Clara Luciani, Bernard Lavilliers, Gaëtan Roussel, Cali, Hoshi, L’or du commun, Eddy de Pretto, Doria D., Amadou & Mariam, etc), une cité des enfants, un village associatif (plus de 45 associations), un urban village qui proposera de la culture urbaine dans toutes ses dimensions et une agora riche de débats et de réflexions.

"L’affiche des concerts est plurielle, intergénérationnelle, avec un équilibre entre les artistes tant féminins que masculins, poursuit Denis Gerardy. Tous engagés, ils œuvrent discrètement, ou moins, pour des causes qui leur/nous tiennent à cœur."

Intégré au festival, le Pavillon accueille l’exposition Biotopia sur le thème du vivant, du végétal, du monde animal et de nos relations avec leurs écosystèmes. L’expo est à voir durant le festival (gratuitement du vendredi au dimanche) et jusqu’au 27 novembre.

«On a tiré les leçons»

Parmi les nouveautés, les organisateurs annoncent trois jours complets de festivités (deux avant), une nouvelle scène urbaine non loin du Château de Namur, où prenait place auparavant Le Maquis, un réaménagement du site et l’optimisation de son plan de sécurité. "On a tiré les leçons de 2019. Il y aura notamment une meilleure répartition du nombre de personnes par jour (jusqu’à 20000 maximum par jour) et une amélioration du confort des festivaliers, assure Denis Gerardy. Nous avons été optimistes puisque nous avons renforcé notre plan canicule. L’accessibilité sera aussi intensifiée." Les Solidarités se targuent de proposer des tarifs plus bas que les autres festivals et restent gratuites pour les moins de 12 ans (réservation obligatoire des tickets enfants toutefois). "On offre aussi mille tickets à des institutions sociales et à des personnes fragilisées."

Surnommée le "poumon des Solidarités" , l’agora (sur l’esplanade) voit aussi son offre et son contenu augmenter avec des rencontres, des thématiques variées et engagées ainsi que des invités de tous horizons. Parmi ceux-ci: Marius Gilbert, Adélaïde Charlier, Marie Peltier, Thierry Bodson, Christine Mahy, Jean-Pierre et Luc Dardenne, Pierre Kroll, etc.

Le premier débat, prévu le 26 août à 14h aura pour thème la sécurité sociale de l’alimentation. Le même jour à 15h15, un autre débat aura pour thématique "La démocratie est-elle capable de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux?"

Autre grande nouveauté: l’agora prendra aussi ses quartiers dans un studio entièrement vitré. La "Radio des Solidarités" accueillera durant tout le week-end de nombreux intervenant(e)s et artistes pour parler engagement, justice sociale, environnement, féminisme, santé, démocratie… Les rencontres seront à suivre depuis la terrasse aménagée devant le studio et via les réseaux sociaux.

Les enfants, pas en reste

Se voulant vitrine des cultures urbaines, Les Solidarités ont mis en place depuis 2015 un urban village en collaboration avec la maison des jeunes "Jeunesse et Culture" et le collectif WalStyle. Freestylers, dj’s, graffeurs, spécialistes des battles, du hip-hop, du skate ou du panna (football freestyle) se succéderont pour des compétitions. Le but étant de mobiliser les jeunes autour de nombreux ateliers et également de sensibiliser d’autres publics à ces cultures. Cette année, l’urban village proposera aussi une scène tremplin qui accueillera des artistes issus des cultures urbaines dans un tout nouveau cadré scénographique.

Enfin, la Cité des enfants, sur l’esplanade de la citadelle, proposera deux lieux entièrement consacrés aux bambins avec quatorze animations (jeux en bois, arts du cirque, grimages, etc) et attractions (grande roue, manèges, simulateur d’entraînement spatial, etc), 51 représentations d’artistes de rue et trois concerts jeune public avec la présence du chanteur Aldebert.

Le bourgmestre, Maxime Prévot, a redit mardi son soutien et sa fierté pour l’événement "qui a donné toutes ses lettres de noblesse au mot populaire" . Il salue l’esprit bon enfant et les valeurs universelles qu’il véhicule. Il a rappelé que l’événement déménagera temporairement de la citadelle pour cause de rénovations mais que l’ "on y reviendra!" (des pistes ont été évoquées dont celle d’une relocalisation sur le site de l’aérodrome de Temploux, voir L’Avenir du 20/05/22) Preuve que le succès est au rendez-vous: les pass trois jours pour les Solidarités sont tous épuisés. Restent des tickets journaliers au prix de 42 €.

Infos: www.lessolidarites.be.