Flawinne: après le décès de Sarah Balthazart, le PMS au secours des émotions

L’émoi a envahi les écoles le lendemain du drame, au fur et à mesure que circulait la triste nouvelle. Le pouvoir organisateur a donc décidé de fermer les deux établissements le mercredi 15 juin, pour raisons exceptionnelles.

Un moment de deuil et de recueillement durant lequel les équipes du centre PsychoMédico-Social ont pu intervenir auprès du corps enseignant. "Elles ont travaillé avec humanité, avec le cœur, témoigne Marcel Tonneau, président du Pouvoir organisateur des écoles Sainte-Marie, leur professionnalisme fut précieux ces derniers jours, pour les adultes et les enfants."

Pleurer, c’est essentiel

Les efforts du PMS se sont concentrés dans un premier temps sur les corps enseignants. Et ce, avec un renfort des équipes mobiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, habituées d’intervenir auprès des instituteurs en temps de crise.

Un travail de soutien préalable et surtout indispensable. "Dans d’autres situations similaires, nous n’avions pas ce moment de pause, c’est-à-dire la fermeture complète d’une école. Ce mercredi sans élèves nous a permis de mettre en place le soutien psychologique des jours suivants, et surtout de prendre le temps d’écouter les enseignants, sans être coincés sous l’entrebâillement d’une porte avec une classe de 25 élèves en attente" raconte Michèle Legrain, directrice du centre PMS Jambes I, en charge des écoles Sainte-Marie.

Les instituteurs sont le relais idéal pour sensibiliser les élèves sur l’importance de vivre leurs émotions, en classe ou dans la confidentialité. "Certains instituteurs nous disent qu’ils ne veulent pas pleurer devant les élèves. Mais c’est l’inverse qu’il faut faire. S’ils ont envie de pleurer, ils ne doivent pas se retenir et montrer aux élèves que les larmes sont un phénomène tout à fait naturel" ajoute Michèle Legrain.

Le retour des élèves sur les bancs le jeudi matin, sans leur directrice, a été un moment clé. D’autant plus dans une période stressante avec le premier jour des évaluations de fin d’année en 2eet 6eprimaires.

Pour ne pas rajouter de brusquerie au traumatisme, les équipes pédagogiques ont milité pour une demi-heure de discussion dans les classes de 6primaire avant le lancement du CEB. Une demande rencontrée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. "le contexte sera aussi pris en compte durant l’évaluation des copies" assure Michèle Legrain.

D’autres deuils à la surface

Pendant ce temps, dès le jeudi matin, sous le marronnier, qui orne la cour flawinnoise, les psychologues ont écouté les jeunes écoliers, sur demande de leur part, de l’instituteur ou des parents. La disparition de Sarah Balthazart fait ressurgir chez certains enfants d’autres deuils qu’ils ont vécus dans leurs jeunes vies. "Sarah Balthazart était une directrice rassurante, très présente. simple exemple, elle prenait dans ses bras des écoliers qui se sentaient tristes. Elle manque d’autant plus, donc. Elle laissera un grand vide auprès des enfants, c’est certain. Ils n’ont pas eu l’occasion de lui dire au revoir, ce qui les marque fort. Et donc, ils se demandent, ce sont des paroles d’enfants, si la future directrice sera aussi gentille" raconte Michèle Legrain.

Cette semaine, les demandes de rencontre avec le PMS décroissent au fil du temps. Mais la porte reste ouverte. "Une psychologue a fait le tour des classes ce lundi matin pour prendre le pouls.Nous avons laissé nos coordonnées à tous les parents, en cas de besoin."

Ce n’est pas la première fois que le PMS intervient après un tel drame au sein de ses écoles. Ces dernières années, ce fut le cas après le décès brutal d’un élève, d’un instituteur, d’un parent d’élève. Les écoles sont des lieux de vie, avec tout ce qu’elle compte de joyeux. Et de triste, aussi.