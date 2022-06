Il est cinq heures du matin et la fin de virée est plutôt houleuse pour Iona. Elle vient de se faire mettre à la porte par son petit copain et elle tambourine à sa porte pour tenter de le rejoindre.

Ce raffut réveille Myriam et d’autres voisins.Cette dame va quitter son appartement pour comprendre ce qui se passe.Elle expliquera qu’à peine sortie, elle sera directement prise à partie par Iona.Celle-ci lui portera des coups de pied et tentera même de la faire passer par-dessus la barrière du balcon.

Du côté de la défense, on s’était étonné que Iona, par la seule force de ses coups de pied, ait été à deux doigts de faire passer sa rivale par-dessus une rambarde d’un mètre soixante-quatre.

Le parquet avait estimé que la prévention de tentative de meurtre était établie et avait requis une peine de trois ans.

Le tarif pénal, c’est aussi celui retenu par le juge Thomas Henrion qui assortit cependant la sanction d’un sursis.Si Iona ne fait plus parler d’elle, la jeune femme ne devra plus repasser derrière les barreaux.Y compris ceux de ce balcon gembloutois, si possible.