Conseil communal de Profondeville: L’humain et l’équité, moteurs du CPAS

En présentant le compte 2021, la présidente du CPAS Sophie Dardenne qui a insisté sur l’année difficile vécue par de nombreuses familles. Ce compte 2021 se clôture avec un boni de 387.326€, qui s’explique par des recrutements non effectués et des indemnités qui n’ont pas servi dans leur totalité.

La part communale s’élevait à 1.711.563€, montant quasi identique pour la troisième année consécutive.

A l’extraordinaire, le compte se clôture avec un mali de 117.826€, qui s’explique en partie par l’absence d’emprunts contractés en 2021, notamment pour l’achat du bâtiment de l’ Eté indien . A noter la recette de la vente du bâtiment Les Frênes , pour 211.950€.

Les actions

En 2021, le CPAS a enregistré 1602 demandes pour le taxi social, 9.439 repas livrés à domicile. 447 familles ont bénéficié des services d’une aide-ménagère et il y a eu six nouveaux engagements de personnes en article 60 ce qui correspond à 16 personnes sous contrat au total, à l’Eté Indien, au potager de la Hulle, à la commune, chez Oxfam-Solidarité, à la Ressourcerie namuroise ou chez Paysans-Artisans. Il y a eu 51 dossiers en médiation de dettes et 266 ménages ont reçu une aide au niveau de l’énergie. Huit personnes ont été hébergées à l’ILA et ont obtenu le statut de réfugiés. 32 enfants étaient inscrits à la crèche de Bois-de-Villers pour une capacité de 25 places, 35 demandes sont en attente, dont cinq qui auront une place d’ici fin 2022. 13 étaient inscrits à la crèche de Lustin pour une capacité de 11 places, 24 demandes sont en attente, dont trois auront une place d’ici la fin de l’année.

Six personnes ont fui une situation de violence ou de sans-abrisme et ont été hébergées dans le logement de transit à Lesve

Un subside de 579.218€ est attendu pour le plan d’investissement communal et de près de 640.000€ sur quatre ans pour le plan investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité.