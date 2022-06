Un habitat groupé pourrait naître à Dorinne

Des maisons bioclimatiques en bois de l’entreprise belge Wald Cube posées sur pieux ont été définies pour accueillir les futurs résidents. Leur taille varierait entre 70 et 80m².

Si, en novembre dernier, les familles étaient déjà sélectionnées, l’augmentation des prix des matériaux a toutefois changé la donne. Tous ont quitté le bateau, à l’exception de Gilles. De 230000 € d’investissement dans le projet, le prix a atteint les 300000 €, en ce compris la construction d’un bâtiment polyvalent commun. " Maintenant que le budget est bloqué, il n’y aura plus de fluctuation ", soutient-il. Gilles procède pour l’instant au recrutement d’autres familles, d’ores et déjà intéressées par le projet. Si tout se passe comme prévu, les travaux pourraient débuter à l’automne.

Faire face au risque d’inondation

" Ce qui m’a interpellé pour eux, c’est que vers le bas de la prairie, c’est souvent inondé. Pendant les grandes inondations de l’année passée, même moi j’ai eu peur pour ma maison. Les autres années il y en a toujours eu aussi. J’espère qu’ils y ont pensé ", soulève Anne, habitante de la rue de la fontaine. Il s’agira donc d’être particulièrement attentif à cet aspect, Gilles Watrin le sait.

Il assure qu’un drain sera placé tout le long du terrain et qu’une zone de débordement serait présente en situation extrême pour assurer les arrières. " On plantera aussi des arbres spécifiques en bordure de cours d’eau, pour faire tampon. Comme je vais cultiver, j’ai fait appel à un expert qui a vu que le sol était compacté sur 15 cm. Ce n’est pas étonnant puisque cela fait des années que les vaches y vivent ", note-t-il, ajoutant qu’il compte ameublir le sol pour que l’eau s’y infiltre mieux.

S’intégrer au village

S’intégrer sans s’imposer sera le plus grand défi à relever. " J’espère qu’ils vont s’intégrer et mettre leurs enfants à l’école, pas à la maison, pour faire les choses jusqu’au bout ", lance Delphine. " On ne veut pas créer une petite cité ", rassure le porteur de projet. Une réunion d’information au public s’était tenue en septembre. " Il n’y avait pas d’objection massive ", se souvient Gilles Watrin. Impression confirmée par Michel, autre habitant du quartier: " De toute façon, on construira bien là un jour. C’est tout à fait normal, il faut que tout le monde se loge. Moi, a priori, j’aurai les serres du maraîcher derrière chez moi. Ce sera un peu différent des limousines mais ça ne me pose pas de problème ". " C’est un apport de personnes étrangères au village mais ça nous permet de nous renouveler, nous ouvrir au monde extérieur ", ajoute Anne.

Une des conditions imposées par la commune avant le dépôt du permis fut que le projet soit lié au village, d’une façon ou d’une autre. Est née l’idée d’une halle villageoise, un espace à disposition de tous, géré par tous. " Je ne crois pas que j’irai. Ils ne vont pas révolutionner le village. Il y a beaucoup de choses déjà organisées par le comité de parents de l’école ", confie Delphine.

" Ici on ne s’est jamais réunis pour ainsi dire, parce que personne ne prend l’initiative. Mais on s’entend bien, c’est ce qui compte ", complète Michel.

Le coût de cette placette, estimé à 90000 €, pourrait bénéficier d’une aide de la province de 50000 €. Retenus dans le cadre d’un budget participatif, les porteurs de projet espèrent que les Dorinnois voteront en sa faveur sur le site de la Province à partir du 1er juillet.

Une réunion d’information sera donnée le 28 juin pour en discuter avec les riverains.