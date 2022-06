Un escape game dans un labyrinthe de maïs à La Bruyère

Avec le retour à la vie normale, l’ASBL, créée en 2016 par Aurélie Dechamps et Thomas Fernémont, a décidé de mettre sur pied, cet été, un nouvel escape game.

Accessible aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans, celui-ci aura pour décor un labyrinthe de maïs. " L’ambition avec ce labyrinthe est de toucher un public large, de transmettre des bribes d’histoire locale et, comme toujours, de suspendre le temps , expliquent Aurélie et Thomas. Sur près d’un hectare, les visiteurs devront trouver leur chemin, dénicher des indices et résoudre des énigmes. "

Des groupes de deux à cinq joueurs

D’une durée de plus ou moins une heure quarante-cinq minutes, le jeu mettra les participants face à une intrigue palpitante qui les plongera en 1779. Huit familles se disputent alors un terrain très convoité. Le vicomte de Namur est envoyé à Emines pour trancher la question et attribuer le terrain. Préalablement à la décision du vicomte, les joueurs devront écouter les doléances des villageois, ramener la paix au sein du village et aider le vicomte à faire un choix.

" Une mission complémentaire est prévue pour intéresser les enfants qui accompagnent leurs parents , précisent encore les organisateurs. Une autre originalité réside aussi dans le fait que les équipes partiront à la quête aux indices… en brouette. "

Pouvant accueillir simultanément jusqu’à quatre groupes de deux à cinq joueurs, cet escape game a été rendu possible grâce à la collaboration d’Emmanuel Tilmant, un agriculteur éminois. Après avoir coorganisé, en 2017 et en 2018, des balades ludo-gourmandes en calèche, il paraissait évident, pour l’ASBL " Le Siroteur ", de s’associer une fois encore avec Emmanuel Tilmant pour donner vie à ce nouveau projet de labyrinthe.

" Entre entrepreneurs qui font bouger les choses à La Bruyère , concluent Aurélie et Thomas, forcément le courant passe ".

Infos: Du 1er juillet au 30 septembre de 10h30 à 18h30 (dernière entrée à 16h30). Adresse: 8, rue du Hazoir – 5080 Emines. Tarif: 80 euros/groupe Réservations: www.lesiroteur.be Contact: 0494 14 11 12