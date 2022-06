Florennes: un spectacle donné par de jeunes demandeurs d'asile

Que diriez-vous d’une soirée sur le thème de l’émotion? Le jeudi 19 mai dernier déjà, les jeunes Dispa (pour Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés) avaient éprouvé énormément de plaisir et démotions à jouer sur la scène.