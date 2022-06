Floreffe: des années 1930 et 1940 avec Dieudonné Pendville

Jean Bodson, qui fut professeur au Séminaire de Floreffe, a écrit un livre sur la vie à Soye en 1930 et 1940, à partir des témoignages de son ami Dieudonné Pendville. L’homme, décédé l’an dernier, a vécu dans le quartier de Jodion de 1924 à 1954. Profondément attaché à son village, il a laissé de ses années d’enfance et de jeunesse de merveilleux souvenirs. « J’ai estimé qu’il était de mon devoir de partager ses témoignages, précise Jean Bodson, né à Soye où il réside toujours. Lors de nos entrevues, je me suis rendu compte du trésor de connaissances que possédait cet alerte nonagénaire, qui gardait une jeunesse d’esprit et une mémoire étonnantes. Dieudonné avait aussi le respect de ses morts et le sens de l’amitié très développé pour les vivants. »