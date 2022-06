Ciney: l'internat de l'école d'agriculture rénové

230 internes… pour l’instant

Le député Fournaux explique que ce genre de travaux n’est pas subsidié et qu’il ne s’agit pas de rénover toutes les chambresen une fois: "Il est impossible de tout faire pour l’instant. Sur un total de 720 élèves à l’école provinciale d’agriculture, on compte 230 internes" . Il y en a tant, des internes, que certains (65, en plus des 230 précités) sont logés dans d’autres internats de la région, par exemple l’institut technique d’Herbuchenne (Dinant) ou à l’athénée de Ciney. Le responsable de l’enseignement provincial l’annonce, "on attend une augmentation du nombre d’internes jusqu’à 360, en septembre prochain. Pour l’instant, ces internes sont encadrés par 13 éducateurs. Une récente journée portes ouvertes a connu un énorme succès, avec un record d’inscriptions" . Du côté du pouvoir provincial, on y voit notamment les bénéfices d’une étude prospective sur l’enseignement agricole et sa nécessaire évolution, commanditée à un professeur d’université, Le fait est que le cursus fonctionne et attire des étudiants parfois venus de loin, d’où le succès de l’internat, en phase de modernisation.

Parallèlement, l’EPASC (niveau secondaire) récupérera bientôt l’espace occupé par le BAC Agro. Plutôt mal logé, actuellement, il devrait intégrer d’ici la rentrée 2024 des locaux flambant neufs (3300 m2), à quelques encablures de l’école d’agriculture (près du rond-point).Un investissement de plus de 6 millions d’euros, subsidié à hauteur de 4 millions. Pour l’instant, on dénombre 167 étudiants dans cette filière de l’enseignement supérieur provincial,