Charleroi-Métropole: 500000 € pour l’accueil des Ukrainiens

Vendredi dernier, la réunion se tenait à Walcourt et on y a parlé de mobilité, d’alimentation et de tourisme. En première partie, la Défense a présenté le projet de nouvelle caserne militaire qui devrait se redéployer sur le site de Carsid, à Charleroi à l’horizon 2035. L’objectif est de créer une caserne moderne, ouverte sur la ville et qui développera un maximum de synergies avec le monde civil.

Accueil des Ukrainiens

On a également appris que Charleroi Métropole a été mandaté pour assurer la coordination supra-communale d’un subside de 500000 € pour l’accueil des Ukrainiens. Il a aussi été proposé aux bourgmestres ou à leurs représentants d’organiser une Journée de l’Énergie au début du mois d’octobre.

"L’objectif de cette journée serait d’évoquer le rôle et les moyens dont disposent les communes afin d’assurer la transition énergétique. Quelles actions pouvez-vous mettre en œuvre, au sein de vos communes respectives, pour anticiper l’augmentation du coût de l’énergie? Où en est-on, au sein de CM, en matière de production d’énergie locale? Ce sont toutes ces questions qui seront évoquées au cours de cette journée", ont déclaré les deux animatrices de la journée.

Plan de Mobilité et groupes de travail

La mobilité a également été évoquée ce vendredi, à Walcourt. "Le plan de mobilité de CM vient d’être lancé et chaque commune a été rencontrée afin d’identifier ses spécificités en matière de mobilité. Trois groupes de travail vont être lancés: le premier travaillera sur les transports publics, le second sur la mobilité douce et le troisième sur le transport de marchandises", ont-elles annoncé.

Le concept de "mobi-pôle" a été abordé. Où en sont les communes en termes d’inter-modalité? À ce propos, le député-bourgmestre de Cerfontaine, Christophe Bombled (MR) a fait remarquer, qu’en matière de mobilité douce, les besoins et les spécificités des communes sont différents selon que l’on soit en ville ou à la campagne.