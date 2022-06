Un an après la tornade de Beauraing: assurer une aide maximale, ce fut le rôle du courtier

Réaction rapide

Rapidement, le bureau d’assurances a mis trois personnes sur le terrain. Il y avait du pain sur la planche: plus de 50 sinistrés. " Nous avons d’abord pris le temps d’écouter. Les gens avaient vécu des choses compliquées " raconte M. Monfort. Après l’écoute est venu le temps des explications. Puis des indemnisations. Mais rien ne fut simple. " À 85 ans, on n’a plus envie de se relancer dans une construction ou dans un vaste chantier de restauration" explique l’assureur.

Mais tout a rapidement avancé. " Le 19 juillet, plus de 90% avaient leur PV signé. Cela signifie que les sinistrés savaient ce que l’assurance allait rembourser" résume M. Monfort. En un mois, quasi tous les dossiers étaient bouclés.

Mais pas encore fini

Un an plus tard, tout n’est pas fini. Même si les démarches ont rapidement abouti avec les assurances, il y a encore du travail quotidien. Il faut encore accompagner les personnes qui sont engagées dans la reconstruction. Des dossiers sont encore traités et des factures sont encore réglées. Humainement, la tornade a touché l’assureur. Il y a encore des images qui trottent dans la tête. Rencontrer des gens qui sont touchés par une catastrophe ne laisse pas indifférent.

Il y a des récits qui ne laissent pas de marbre. À côté de ce travail, il y a des images qui ont fait chaud au cœur. Parmi celles-ci, les gestes de solidarité entre Beaurinois.