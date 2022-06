Un an après la tornade de Beauraing: à Laloux et à Éprave, aussi des dégâts

Un dimanche matin bien triste, en cette fin de juin, à Laloux, petit village de l’entité de Rochefort, entre Buissonville et Villers-sur-Lesse, par le chemin des écoliers. À l’entrée du village, des habitants épargnés par la tornade de la soirée, font la circulation. Impossible d’aller plus loin, la route est jonchée de tuiles, de poutres, de briques. Et de clous venant des charpentes des toits. Les serres dans les jardins ont éclaté sous la violence du vent. Dans une maison riveraine de la route qui traverse le village, face à une église sans clocher et au toit ouvert, une poutre s’est fichée dans le mur de façade et est allée s’encastrer dans les toilettes de la maison. Heureusement, l’endroit était vide. Si le pâté de maisons du haut du village a été plus ou moins épargné, il n’en est pas de même du côté de l’église et de la salle communale qui est en voie de rénovation. Il faudra recommencer. Les câbles de la télédistribution et du courant électrique sont sur le sol. Une cabine électrique a été éventrée. Les morceaux de toiture jonchent les jardins et les prairies, derrière les maisons. Des voitures ont subi des dégâts. Des fermiers, des entrepreneurs, des habitants épargnés par le sort, des techniciens d’Ores aident la douzaine de sinistrés à nettoyer les alentours des maisons et, à l’arrière, d’autres, à genoux, ramassent ferrailles et autres morceaux de tuiles ou débris de toutes sortes. Pour éviter que le bétail ne se blesse ou crève en avalant des clous, ou que le cultivateur ne fasse de la casse avec ses machines de fenaison.