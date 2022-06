Mariés civilement, le 7 avril 1972 à Serinchamps, et religieusement, le lendemain, à Haversin, Jeannine L’Hoest et Jean-Marie Toussaint se sont rencontrés, deux ans au préalable, lors du mariage du frère aîné de Jean-Marie. De leur union sont nés une fille et un garçon qui leur ont offert la chance d’être les heureux grands-parents de cinq petits-enfants.

C’est lors de leur inscription respective à la faculté de médecine, à l’université de Leuven, que Marie-Rose Gillet et Jean-Paul Michaux se rencontreront. Une fois leurs études terminées, ils se marieront, le 30 septembre 1972, à Marche-en-Famenne. Quatre enfants naîtront de ce mariage.

Marie-Rose et Jean-Paul sont, aujourd’hui, grands-parents de cinq petits-enfants.