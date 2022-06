Namur: 6 couples fêtent leurs noces d'or ou de diamant

Christian Olivier et Liliane Valentin se sont mariés le 27 décembre 1962, à Bomal-sur-Ourthe. Ils ont trois enfants, huit petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Liliane a vu le jour le 3 mai 1941, à Bomal et Christian, à Marche-en-Famenne le 3 avril 1938. Il a fait carrière à l’armée.

Les autres couples se sont tous mariés en 1972 et fêtent donc leurs noces d’or.

Né le 16 juillet 1950 à Courrière, Gérard Bauche a travaillé aux chemins de fer. Le 29 avril, à Grandvoir, il épousait Rita Dupont, née le 18 mars 1951 dans ce même village. Elle a travaillé au ministère des Finances. Ils ont deux enfants et une petite-fille.

Le 8 juillet, à Flawinne, Marc Marchal , né le 2 avril 1954, à Gosselies a uni sa destinée à celle de Marie-Claire Constant, née à Vieux-Genappe le 11 décembre 1953. Marc a travaillé aux chemins de fer. Ils ont trois enfants et huit petits-enfants.

Michel Merveille est né à Namur le 3 novembre 1950. Il a fait lui aussi carrière aux chemins de fer. Chantal Remy est née à Juseret le 3 mai 1953. Ils se sont mariés le 8 novembre à Baronville, ont trois enfants et deux petits-enfants jumeaux.

Les époux Seulet-Gossiaux se sont mariés le 1er décembre, à Doische. Ils ont trois enfants et une petite-fille. Christian est né le 7 avril 1946, à Scy et a travaillé à l’ancêtre de Proximus, qu’on a appelé la RTT, la Régie des télégraphes et téléphones, devenue Belgacom. Joëlle est née à Doische le 11 avril 1952. Elle a tenu une friterie et un restaurant.

Le dernier couple s’est marié le 26 décembre, à Temploux. Dagniel Adam est né à Euskirchen, en Allemagne le 25 septembre 1950. Il a été militaire de carrière. Christiane Defrene est née à Temploux le 17 janvier 1953. Elle a tenu un salon de coiffure. Ils ont deux enfants et trois petits-enfants.