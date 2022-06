Mariés le 21 mars 1970 à Bouge, Jean-Marie Detry et Thérèse Berger se sont rencontrés à la chorale du Champeau. Ils ont quatre filles et onze petits-enfants.

Michel Jacquemart et Christiane Forthomme se sont unis le 20 juin 1970 à Huy. Originaires du village de Wartet, ils se rencontraient régulièrement. Ils ont trois filles et six petits-enfants.

Benoît Michotte et Annie Henin, se sont rencontrés sur le chemin de l’école et se sont mariés le 21 mars 1970 à Arsimont. Trois enfants sont nés de leur union. Ils leur ont donné neuf petits-enfants.

Mariés le 5 septembre 1970 à Malonne, Christian Nivaille et Lucette Terroir ont fait connaissance lors des cours de piscine. Un jour de grosse grêle, Lucette avait un parapluie et Christian l’a rejointe en chantant Un petit coin de parapluie . Ils ont deux fils et trois petites-filles.

C’est à Fosses-la-Ville que Philippe Josse et Andrée Collin ont convolé en justes noces le 5 septembre 1970. Ils se sont rencontrés à un bal à Fosses. Cinq enfants sont nés de leur union. Ils leur ont donné dix-huit petits-enfants.

Mariés le 21 novembre 1970 à Marche, Yves Remacle et Paulette Widart se sont rencontrés lors d’une fête à la maison des jeunes de Leignon. Un fils et une fille sont nés de leur union. Ils ont 4 petits-enfants.