Dinant ils volent les camionnettes et le matériel de chantier

Dans ce véhicule suffisamment d’éléments que pour identifier deux des auteurs qui reconnaissent les trois vols commis le 19 septembre 2018. C’est l’occasion de retrouver une part du butin mais aussi de tracer, grâce, à la téléphonie, l’itinéraire quasi complet de ces voleurs spécialisés dans les véhicules et le matériel de chantier. Car ils n’auraient pas uniquement sévi dans la région dinantaise. On note, parmi les points de chute, Hal, Andenne, Quiévrain, La Louvière, Fléron, etc.

Trois ans de prison

Douze vols ont été commis à deux. L’un des prévenus a agi seul à neuf reprises. Certains de leurs exploits ont été filmés, les véhicules photographiés. Lors d’un contrôle, on les retrouve à bord d’un véhicule avec des plaques volées. Le véhicule livrera aussi un Opinel et un spray lacrymogène. De l’avis du substitut Thibaut Vandermeiren, les faits sont établis, tout comme le recel et l’association de malfaiteurs. Sans oublier le séjour illégal. Le parquet requiert 3 ans et un mois pour le séjour illégal pour les deux individus.

L’avocat du premier prévenu, qui le représente, s’en réfère aux aveux de son client pour les vols du 19 septembre. Néanmoins, il émet des réserves quant à une éventuelle association de malfaiteurs. Vu la relative ancienneté des faits à laquelle s’ajoute une détention préventive relativement longue, prolongée sous bracelet électronique, il sollicite le sursis simple pour ce qui excède la préventive. D’autant que son client ne se serait plus illustré depuis. Ce qui est démenti par le parquet. Le second prévenu, lui, ne s’est pas présenté. Quoi qu’il en soit, le jugement est attendu le 9 septembre.