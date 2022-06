VIDEO | Un an après la tornade de Beauraing: Le Castel, un joyau entre les mains et une page blanche à écrire

Le château n’a presque pas été impacté lors de la tornade. ©EdA

En juin dernier, le château, son mur d’enceinte, ses tours (Charles Quint, du Hainaut, de Liège) et ses dépendances n’ont pas été impactés par la tempête. Seuls des dégâts mineurs sont à déplorer, notamment au niveau de la toiture de la tour de Rethel (derrière les anciennes écuries). Pourtant, ce soir-là, le vent n’a pas fait dans le détail. Il a tout massacré. " Comme par miracle, il a cont ourné le château. C’est assez incroyable", lâche Marc Lejeune, bourgmestre de Beauraing.

Depuis peu, la Ville, déjà propriétaire du Castel Saint-Pierre (côté étangs), a voté le rachat du Castel Sainte-Marie, après de longues négociations avec l’ASBL Pro Maria, qui gérait les lieux jusque-là. Le Covid et la tempête n’ont rien arrangé. Le montant d’achat: 1,9million€. " On passe par un bail emphytéotique qui nous donne un droit réel sur le bien, mais qui nous permet de continuer à pouvoir demander des subsides à l’achat. On passe les actes chez le notaire à la fin de l’été ."

La Commune a déjà rentré un dossier dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie afin d’obtenir de l’aide pour remettre le château et ses dépendances aux normes (isolation, chauffage, électricité, etc.). D’autres dossiers seront rentrés, notamment pour le patrimoine classé. Une reconnaissance auprès du CGT est aussi sollicitée pour "l’Épi", un bâtiment situé en contrebas de la cour d’honneur. " On souhaite qu’il devienne la maison des scouts. Cela leur pe rmettrait de louer l’endroit pour des camps ."

«Un atout énorme»

Le bourgmestre se dit " heureux " de cette acquisition. " On ne voulait pas que le parc parte dans les mains d’un privé et qu’il soit fermé aux habitants. On veut y conserver les activités qui sont déjà là, les amplifier et en imaginer d’autres. " L’idée de la Commune: mettre en valeur le site, faire ressortir le mur d’enceinte, "mettre de l’ordre dans la maison." " Au niveau touristique, c’est un atout énorme. C’est une nouvelle carte de visite pour la Ville . La pageest blanche .On veut en refaire un pôle d’attraction. Tout est permis désormais. On peut laisser courir son imagination.Mais attention, quand on fait un achat pareil, il faut se donner le temps de réfléchir ."

©EdA

Actuellement, l’espace restaurant qui se situe dans les anciennes écuries n’est plus exploité. " On souhaite conserver un point horeca ici au-dessus. On souhaiterait y implanter une enseigne reconnue. Tout ça est à réfléchir. Nous avons déjà été sollicités mais il faut trouver la bonne formule ."

Le rachat du Castel et la fusion des deux sites, " c’est un beau projet qui mêle environnement, emploi, tourisme et activités sportives, termine le maïeur. C’est un patrimoine qu’on a l’occasion de préserver pour les générations futures ."