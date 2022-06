Un sous-bois très libre et nature

"Que des Anglais pétris de la culture du jardin me rendent visite, c’est vraiment une reconnaissance" , souligne Philippe Taminiaux, car son sous-bois, il l’a façonné à l’anglaise, voluptueux dans ses formes, doux dans ses couleurs, rejetant les lignes et angles droits à la française, et les coloris trop criards.

Des Anglais qui se prennent plein les yeux, à l’heure du thé, cette grande maison blanche faisant cottage , camouflée sous les assauts d’une vigne vierge, et déroulant son joyau arboré à l’arrière: la visite fait office de préambule à l’ouverture de ce jardin remarquable au grand public de Namur et d’ailleurs, ce dimanche 19 juin.

Chaque année, au seuil de l’été, quand les roses flamboient et que les fleurs s’emballent, déambuler dans cet éden vert tient d’une vivifiante Madeleine de Proust. Dans ce torrent vert, la beauté étrangle la mélancolie. La luxuriance de la nature prend aux tripes.

Le jardinier en chef, Philippe Taminiaux, nous promène dans ce tableau de peintre enchanteur. On y entre façon Mary Poppins, tant ce sous-bois, qui glisse vers la Meuse, avec sa prairie sauvage frémissante, son kiosque victorien et sa longue roseraie grimpante, donne la sensation aux visiteurs de franchir une frontière invisible. De pénétrer dans un endroit magique mettant à disposition tous les philtres pour être amoureux fous de la vie.

Ce mercredi, la lumière dore les canopées et habille à leurs pieds une noce végétale harmonieuse. Au cœur de sa longue suite, des vivaces florifères ont des noms à coucher dehors dont, en vedette, des Nepetas Walker’s Low couleur lavande. Dans la bande feuillue, un Cornus alternifolia, cornouiller blanc, et un élégant Gleditsia aux ramures scintillantes, font figure de maîtres de cérémonie.

Cardamines et loftiers

Avertissement: "Le jardin n’est pas fondamentalement nouveau, il a pris de la maturité et du volume mais il est sans chichis. On a beaucoup replanté, vivaces et érables" , souligne le gardien de ce temple vert.

Il fait l’éloge de la prairie sauvage et fleurie, où libertinent une vingtaine d’espèces indigènes sur un sol calcaire, parmi lesquelles des cordées de marguerites blanches, des palanquées de cardamines des prés, centaurées, knauties, géraniums sauvages et loftiers caniculés en débâcle.

Une astuce en passant pour garantir le bon équilibrede ce fouillis d’herbacées favorable à la biodiversité: "Quand les graminées sont trop envahissantes, on sème des rhinanthes crête-de-coq, qui leur font une concurrence terrible en les parasitantpar la racine" , raconte cet écologiste de haut vol.

Passage obligé par cette alcôve secrète réservée aux floraisons immaculées et aux feuillages gris et argentés. Ensuite, par la serre aux légumes, où quelques plantes aromatiques réservent des surprises. Mâchouillée, l’une dégage en bouche un parfum d’huître. Frictionnée, la feuille d’une variété de sauge diffuse une odeur d’ananas, de quoi épater une salade de fruits.

Les Anglais ont trouvé ce sous-bois très subtil dans sa composition et so beautiful , so british .

S’y promener inspire toujours quelque choseà l’émotion du moment: quand on baigne dans la nature comme bébé dans son liquide amniotique, la joie coule de source.