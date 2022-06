Une fête pleine de nombreux remerciements. Le bourgmestre Jean-Luc Mosseray a ainsi remercié les deux chevilles ouvrières de l’organisation de ces retrouvailles, Natacha De Gussen et Malorie Paulus. Il a eu une pensée émue pour son prédécesseur Dany Werverbergh qui lui a cédé son écharpe mayorale en septembre 2020. Il s’est aussi adressé à la nouvelle directrice générale Valentine Rosier: "une main de fer dans un gant de velours" qui, tout doucement met en place une administration plus efficace. Le bourgmestre a annoncé des années à venir difficiles: "il faudra redoubler de vigilance, car ce sera très dur, mais le collège communal a la volonté de défendre les différents services, administration, écoles et personnel.

Bienveillance et solidarité

La directrice, générale Valentine Rosier, à l’aise et sans papier, a fait un bref bilan de ses premiers mois à la tête du personnel, mais aussi évoqué ses perspectives. Malgré les difficultés budgétaires, elle a épinglé la création de l’espace convivialité et les différents dossiers qui se pointent à l’horizon, comme les travaux dans les écoles ou la rénovation du village de Crupet,

Elle a mis en exergue le travail effectué par tous les services dans la bienveillance et la solidarité.

La directrice générale du CPAS Isabelle Detal a mis le spot sur "les équipes en forme et formidables mais usées par toutes ces crises sociétales et boostées par leur besoin inné de prendre soin de l’autre, animées par une bienveillance salutaire et par leur volonté de progresser pour relever les nouveaux défis que nous lance en continu cette société convalescente".

Elle a rappelé les défis qui sont de moderniser les deux administrations pour en faire des lieux de vie professionnelle enrichissants et attirants pour les jeunes en quête de valeurs et du sens.Elle a félicité ceux et celles qui comptent 20 et 30 ans au service du CPAS.Plusieurs membres du personnel ont ainsi été fêtés pour leur mise à la retraite.