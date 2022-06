Portes ouvertes et inauguration à l’école

Depuis lors, chaque vendredi après-midi est consacré à l’aménagement extérieur de l’école.

À la rentrée 2020, un poulailler voyait le jour avec l’élevage des premières poules. Des potagers en carré ou hexagonaux allaient être créés. Et en 2022, l’école a décidé d’accueillir deux chèvres aimablement prêtées par la Chiquetterie de Nafraiture.

Création d’un circuit sensoriel

Une des plus belles réalisations est certainement la réalisation d’un circuit sensoriel. Si, au départ, il devait compter une dizaine de cases, il a rapidement pris de l’ampleur pour devenir finalement un véritable jeu de l’oie avec 63 cases à remplir. Ce projet qui permet aux enfants de travailler les cinq sens est toujours en cours comme l’explique l’instituteur Miguël Grandjean: " Nous devons continuer à remplir les cases. L’année scolaire prochaine, les enfants plancheront sur l’élaboration d’un règlement et de questions comme pour le Trivial Poursuit ".

Ce projet est mené par les enseignants et leurs élèves, mais d’autres personnes ont collaboré à sa mise en place comme les ouvriers communaux et les parents qui sont venus prêter main-forte quand il le fallait. Le projet a également permis de travailler d’autres disciplines comme les mathématiques, l’expression écrite ou encore des qualités comme le savoir-vivre ensemble, l’entraide, etc. Cela permet aussi de développer chez l’enfant le sens des responsabilités. En effet, il faut assurer l’entretien du jardin, l’arrosage de celui-ci, la récolte des fruits et légumes, etc.

Concernant les animaux, il faut les soigner et nettoyer régulièrement leur lieu de vie. Cela demande énormément d’investissement de la part des élèves qui doivent également être présents à tour de rôle les week-ends et durant les vacances scolaires.

Ce dimanche 26 juin, l’école de Nafraiture ouvrira ses portes au public. Ce sera également l’occasion d’inaugurer officiellement le jardin en présence des autorités communales. Cette partie académique est prévue sur le coup de 11h30. Après l’apéritif offert à toutes et tous, ceux qui ont réservé pourront prendre part au repas barbecue. À 14h, petits et grands se retrouveront dans le jardin pour le spectacle de fin d’année des enfants et le lancement des jeux.

nafraiture.jimdofree.com.