Plaidoyer pour une stratégie photovoltaïque

"Ciney a une marge de progression importante. La flambée des prix de l’énergie doit plus que jamais nous interpeller. Si l’intérêt du photovoltaïque n’est pas à démontrer pour les particuliers, il doit en être de même pour les entreprises et les pouvoirs locaux" , a-t-il soutenu.

En janvier 2022, le vice-président du gouvernement wallon Willy Borsus diffusait une circulaire relative aux permis d’urbanisme pour les nouvelles installations photovoltaïques. L’objectif étant de privilégier leur intégration dans le paysage urbain tant que possible et ainsi réduire la pression sur les terres agricoles. "Commençons donc par équiper l’ensemble des toits", poursuit Frédérick Botin. " Notre commune doit être un acteur de cette stratégie. C’est bon pour notre planète mais c’est également très bon pour les finances. S’il est bien orienté, l’investissement est rentabilisé en 5 ans".

Le marché couvert dans le viseur

À Ciney, les surfaces exploitables ne manquent pas. La toiture du marché couvert, le nouveau et l’ancien, les ateliers communaux, les salles communales seraient autant d’endroits clés pour développer une stratégie photovoltaïque urbaine. Ajouté à cela, des "communautés d’énergie" seront bientôt mises en place en Europe et notamment en Région wallonne. L’énergie produite pourrait alors être vendue à un tiers. " Cela rend encore plus pertinent le dossier du marché couvert qui ne peut auto-consommer tout ce qu’il produirait mais qui pourrait en faire profiter les entreprises voisines", soutient le chef de file de la liste Action.

À ces arguments, le collège par la voix de Laurence Daffe, échevine en charge de l’Energie, répond avoir bien compris l’importance des panneaux solaires. Plusieurs écoles communales en sont par ailleurs déjà équipées (Achêne, Braibant, Chevetogne, Haversin, Ciney…) et le projet agrivoltaïque le long de l’autoroute à Achêne est toujours en cours.

Des audits rapides ont également été effectués sur une série de bâtiments publics tels que la maison citoyenne, le théâtre, la salle Cecoco ou encore la maison des jeunes au Parc Saint-Roch. Au marché couvert, aussi surprenant que cela puisse paraître, l’audit révélait toutefois qu’il ne serait pas intéressant d’y placer des panneaux, mis à part au-dessus des bureaux.

"C’est hallucinant" , rétorque Frédérick Botin, demandant un audit plus précis.

Ce lundi soir au collège, une société a été désignée pour passer un véritable audit pour l’ancien et l’actuel marché couvert.