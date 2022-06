Namur: incident en début de conseil provincial

Vu l’ordre de jour en ce très chaud vendredi, la réunion du conseil provincial s’annonçait ultra-calme. Mais ça a chauffé. Lors de l’appel nominatif des élus. Il faut le faire. Quand son nom a été cité, Georges Balon Perin, chef de groupe Écolo, a lancé à la surprise générale: "Je suis absent et vous prie de m’en excuser, Monsieur le Président" .Et le conseiller de s’installer dans le public, à la grande colère du président de l’assemblée, Philippe Bultot. Son analyse: on est là où on est absent, mais pas entre les deux. Réaction de l’élu vert, pas content non plus, il s’est installé dans le couloir.