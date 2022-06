Namur: des nichoirs de martinet sur le campus UNamur

Financé par les Fonds Christiane Jérôme de l’UNamur, le projet a également bénéficié du soutien de l’ASBL Natagora. " Martine Wauters, spécialiste des martinets chez Natagora, nous a fourni plusieurs conseils sur la pose des nichoirs et les meilleurs emplacements où les implanter ", commente Jérémy Berthe, technicien de laboratoire de l’UNamur, à l’initiative de cette démarche.

Espèce menacée

Si les populations du martinet noir sont stables en Wallonie, l’espèce est néanmoins menacée par la réduction des emplacements où accueillir ses œufs. " La cause principale de cette menace s’explique par la rénovation des bâtiments en ville , avance Jérémy Berthe. Il y a une volonté d’isoler de plus en plus les infrastructures urbaines. Mais en bouchant les trous des murs, les martinets ne peuvent plus y rentrer pour nicher. " Passionné par les oiseaux, Jérémy Berthe a donc répondu à l’appel à projet des Fonds Christiane Jérôme, destinés à encourager la biodiversité au cœur du campus namurois. Situés en hauteur sur les emplacements de la faculté de biologie et du service des inscriptions, les nichoirs n’attendent dorénavant plus que leurs futurs pensionnaires.