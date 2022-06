Namur: alcool, cocaïne, Covid et coups à la Saint-Valentin

Tout avait pourtant bien commencé. Invité par son ami d’enfance avec sa copine de l’époque pour la Saint-Valentin, le prévenu s’est donc rendu à la fête qui se déroulait au domicile de la maman de son ami. " On a bien bu. On s’amusait bien", précise-t-il. Jusqu’au moment où il lui avoue que sa fille à le Covid. "Moi, à l’époque, je vivais avec ma maman et mon frère." Avec l’alcool et la cocaïne, les coups sont vite partis. "J’étais blessé. Mais lui, précise le prévenu, il a eu la chance d’aller à l’hôpital." Une chance toute relative si l’on sait que l’ami d’enfance a eu une incapacité de 7 jours. Depuis, le prévenu assure, qu’entre eux deux, tout va bien.

Des antécédents

Le parquet, représenté par le substitut Vandermeiren, on se déclare interloqué par ce recours à la violence. "Alors qu’en période de Covid, on est censé garder ses distances, là, ils se sont rapprochés dangereusement. " L’homme a de nombreux antécédents: 13 faits de roulage, un vol avec violence, un dossier stup. "Il a une absence totale de remise en question ." Il requiert un an de prison et 120 € d’amende pour le prévenu et 6 mois, par défaut, pour son ami.

MSomers, qui défend les intérêts du seul prévenu présent, ne peut que souligner le caractère extrêmement nerveux de son client, cocaïnomane. "Il est en sevrage, explique-t-elle. En deux mois, il a pris 12 kilos. " Pour le conseil, la prison n’est pas un réel challenge pour son client: " Ce qui est dur, c’est de vivre dehors sans les stupéfiants." Elle sollicite un sursis probatoire avec un suivi spécifique pour ses assuétudes. Jugement le 9 septembre.