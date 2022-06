Le conseil communal des enfants installé

Ont été élus pour l’école d’Anhée Adelina Sandu, Alix Gaspard et Esteban Thys. L’école d’Annevoie a envoyé Gloria Cordy et Elza Brandt. Celle de Bioul a choisi Juliette Gillain, Ayleen Roly et Gabriel Nivaille. Pour Denée, ce sera Olivia Ruth et Jihane Manteca, tandis que Niels De Rydt et Gaspard Hanoul représenteront l’école de Warnant.