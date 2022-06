L’arme, la zone visée, l’attitude…tout est réuni

Pas un bâton ou une poêle

Les avocats des parties civiles estimaient tous que l’arme utilisée et la zone touchée ne faisaient aucun doute. "Bernard Marchal ne prend pas un bâton ou une poêle, non, il va dans la cuisine chercher un couteau à steak, a affirmé Me Thirion. Quand on fait ce choix, on a l’intention de tuer. On sait qu’il existe un risque de causer la mort d’un homme et on accepte cette conséquence." Ils considéraient aussi que la manière dont Bernard Marchal tenait le couteau était éloquente. Bernard Marchal y est allé franchement en infligeant un seul coup, de haut en bas, en enfonçant l’entièreté de la lame, soit 10,7 cm. "Le légiste a parlé d’un geste effectué avec vigueur" , a rappelé Me Thirion. Les parties civiles ne voulaient pas que les jurés se laissent berner: "Bernard Marchal tente de faire croire que son frère, en rage, l’a bousculé mais c’est faux! Il n’y a pas eu de bagarre.Jean-Luc a été pris par surprise et ne présentait pas de lésion de défense, ont-ils plaidé. Bernard Marchal était un peu plus haut sur les marches des escaliers et il n’a pas visé le bras ou la jambe mais bien le cou." Comme l’a rappelé Me Flamme, avocate de la fille de la victime, une plaie à l’artère sous clavière est quasiment toujours mortelle.Bernard Marchal n’a donc laissé aucune chance à son frère.

Enfin, l’indifférence totale dont Bernard Marchal a fait preuve après avoir tué son frère a choqué tout le monde. "Il part et il se dit “Allons manger un bon steak car ce sera peut-être la dernière fois”. Voilà ce qui lui traverse l’esprit après avoir planté son frère" , s’est offusquée Me Thirion, ajoutant que Jean-Luc était toujours en train d’agoniser quand Bernard a pris la fuite en voiture.