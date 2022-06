Journée de délassement à Virelles grâce au Rotary

Les marcheurs étaient nombreux et satisfaits. La journée se clôtura, comme à l’habitude, par un souper qui rassembla les membres et quelques Rotariens et Rotariennes du district. Aux bénéfices de la journée (environ 3000 €), se sont ajoutées les interventions de sponsors. De quoi bien inviter les enfants du home et leurs éducateurs, ce dernier samedi, à une journée à l’Aquascope de Virelles. Le directeur de l’Aquascope, lui-même Rotarien, avait préparé un programme de choix et la Commune d’Hastière a eu la générosité de mettre à disposition bus et chauffeur.