Jemeppe-sur-Sambre: la brasserie de la Sambre ouvre ses portes pour ses cinq ans

Ce doping légal a longtemps été l’une des principales spécialités brassicoles de nos régions.Et c’est aussi cette "saison" que la brasserie de la Sambre veut mettre à l’honneur pour son cinquième anniversaire.Cinq ans, un lustre…que veulent aussi redonner les brasseurs de la Sambre aux bières de fermes.

L’autre fil rouge de ce week-end festif, c’est l’excellence des artisans brasseurs qui seront présents dans la cour intérieure de la ferme de la Tour, au cœur du village de Spy.

"On a voulu s’entourer de gens qui partagent la même philosophie dans le brassage", débute Jean-Christophe Larsimont. "Ce sont des artisans qui sont très exigeants dans le choix des matières premières.Et qui n’hésitent pas non plus à prendre le temps qu’il faut pour sortir la bière qu’ils veulent, même si ça prend deux ou trois ans."

Ces perfectionnistes viendront de Wallonie mais aussi de Bruxelles, de Flandre ou même… des États-Unis.

"On est ainsi très fiers d’accueillir la brasserie Hill Farmstead, implantée dans le Vermont.Plusieurs de leurs productions ont reçu d’excellentes notes sur RateBeer ( un site qui fait toujours référence dans le domaine). Elles figurent parmi les meilleures bières au monde ", se réjouit le brasseur de la Sambre.

Des consignes pour chouchouter les bières

D’autres Américains seront également présents ce week-end à Spy.Mais aussi, parmi les dégustateurs, des beer geeks venus d’Italie, d’Allemagne ou même…de Chine. Mais comment la brasserie de la Sambre est-elle parvenue à exercer une telle attractivité en cinq petites années d’existence?

"Dans nos propres productions, on est également très exigeant. Pas d’additifs, d’arômes…", détaille Jean-Christophe Larsimont, aux commandes avec son frère Thibaut. "On bouge également pas mal.Et on a récemment eu la chance de pouvoir participer au Mikkeller (à Copenhage) , qui est un peu La Mecque des brasseurs.Lors de nos précédentes portes ouvertes, on a déjà invité quelques brasseries réputées et tout cela ouvre finalement beaucoup de portes."

L’excellence, elle se marquera aussi dans la manière dont seront servis les excellents breuvages houblonnés. "Certaines brasseries nous ont déjà envoyé des consignes très précises: il faut que les frigos pour leurs bières soient à dix degrés, que l’on conserve les bouteilles couchées et non debout…"

L’excellence n’empêche pas non plus la convivialité. "On insiste d’ailleurs sur ce contact direct entre le dégustateur et le brasseur.Ce dialogue est essentiel", insiste Jean-Christophe Larsimont. "La toute grande majorité des brasseurs seront d’ailleurs présents à Spy ce week-end." Parce que la bière, idéalement, n’est pas un plaisir solitaire.