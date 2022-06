Bernard Marchal coupable de meurtre: 17 ans de prison requis; ses avocats réclament 5 ans avec sursis probatoire

L’avocat général a d’abord rappelé l’objectif d’une peine de prison: "C’est une sanction, une punition pour réprimer un comportement interdit par la loi. Elle a aussi un rôle préventif et pédagogique, a-t-il expliqué. Une condamnation, c’est aussi quelque part l’échec de la société qui met pourtant en place une série de lois censées réguler la société."

Il rappelle que la peine joue des rôles de réparation du mal causé, tant envers les victimes qu’envers la société, et de protection de la société. Enfin, la peine vise à créer l’amendement dans le chef de la personne condamnée pour qu’elle se rende compte que c’est mal de ne pas avoir respecté les codes de cette société. "C’est cet amendement qui lui permettra par la suite de se réinsérer, a-t-il ajouté. En espérant que jamais, on ne le reverra devant les tribunaux."

Bernard Marchal a des antécédents devant le tribunal de police et au tribunal correctionnel mais l’avocat général note l’absence de condamnation devant une cour d’assises. Théoriquement, il risque une peine allant de 20 à 30 ans mais celle-ci peut être diminuée par des circonstances atténuantes. "Ce n’est pas obligatoire mais c’est une faculté qui est laissée à vous, juges", a-t-il adressé aux jurés.

Pour lui, le jury doit déterminer une peine qui tiendra compte de la gravité des faits mais aussi de la personnalité de Bernard Marchal et qui doit rendre justice à Jean-Luc Marchal. Il a rappelé que Bernard Marchal était un travailleur acharné, serviable, jovial et entier. Cela, sans oublier la gravité des faits commis, leur violence et sa consommation d’alcool. "Il a l’alcool méchant, a réaffirmé Serge Mottiaux. L’alcoolisme est une maladie. On ne le choisit pas, on tombe dedans. On ne guérit jamais de l’alcoolisme car il y a toujours le risque de resombrer."

L’avocat général a aussi pensé à la fille de Jean-Luc et à ses petits-enfants, orphelins de leur grand-père. Il a également une pensée pour sa maman de 91 ans qui a été traumatisée par ce drame, ses sœurs, et sa compagne de toujours, Murielle D., avec qui il ne pourra plus goûter aux petits plaisirs de la vie.

Me Fery, avocate de Bernard Marchal, a quant à elle réclamé 5 ans de prison pour permettre à son client de bénéficier d’un sursis probatoire aux conditions strictes. Plus d’infos dans les minutes à venir.