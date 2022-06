Selon eux, il existe des circonstances atténuantes comme l’absence de condamnation antérieure à une peine criminelle et ses éléments de personnalité.

Ils retiennent toutefois la gravité extrême du crime, la profonde douleur que ces faits ont engendré à la compagne de Jean-Luc, la fille de Jean-Luc, les sœurs Marchal et la mère à la fois de l’accusé et de la victime. Ils retiennent aussi son impulsivité et la violence injustifiée dont il a fait preuve ainsi que le trouble causé à l’ordre public. Ils estiment qu’il ne faut pas banaliser ce type de comportement.

Les jurés tiennent aussi en compte sa prise de conscience concernant la gravité des faits, le fait qu’il ait mis un terme depuis deux ans et demi à sa consommation d’alcool ou encore sa volonté de reclassement. Aucune mesure de sursis n’est possible puisque sa peine dépasse 5 ans de prison. C’est pourtant ce que ses avocats, MeMaudoux et MeFery, avaient plaidé. L’avocat général avait quant à lui requis une peine de 17 ans de réclusion.

"Cette peine marque la désapprobation de la société sur les faits que vous avez commis", lui a adressé le président Olivier Warnon, l’invitant à méditer sur ses actes le temps de sa condamnation.

