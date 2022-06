Andenne: de la drogue au parloir de la prison

Les faits remontent au 22 juillet 2018. C’est à cette date que le prévenu, détenu à la prison d’Andenne, doit voir sa compagne à l’heure du parloir. Une rencontre qui va tourner court. De fait, la visiteuse est surprise en train de remettre un pacson de 50,9 grammes de résine de cannabis à son compagnon. Des faits difficilement discutables. Le parquet requiert 8 mois pour le bénéficiaire du cannabis et une requalification des faits pour la compagne. Elle doit répondre de cession et risque 6 mois et 1000 € d’amende.